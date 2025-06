Attacco Usa a Iran Trump | Il bullo del Medio Oriente deve fare la pace

L’Iran, il bullo del Medio Oriente, rischia di trascinare la regione in un conflitto senza fine. Donald Trump, con un discorso deciso alla Casa Bianca, annuncia l’attacco degli Stati Uniti a tre impianti nucleari iraniani, segnando una svolta nelle tensioni internazionali. Ma questa mossa potrà davvero portare alla pace o acuirà ancora di più le ostilità? La partita è aperta e il mondo osserva attentamente.

Donald Trump annuncia, con un discorso alla Nazione pronunciato alla Casa Bianca, l’attacco degli Stati Uniti a tre impianti nucleari dell’Iran. “Gli impianti di Fadow, Natanz e Isfahan sono stati completamente distrutti, è stato uno spettacolare successo militare”, afferma il presidente americano- Alle sue spalle il segretario di Stato Usa Marco Rubio, il vicepresidente JD Vance e il capo del Pentagono Pete Heghseth. “L’Iran, il bullo del Medio Oriente, deve ora fare la pace. Se non lo farà, gli attacchi futuri saranno molto più devastanti e molto più facili da portare a termine”, ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco Usa a Iran, Trump: “Il bullo del Medio Oriente deve fare la pace”

"L'Iran, il grande bullo del Medioriente, ora deve fare la pace. Se non lo fa, i prossimi attacchi saranno molto più massicci e molto più facili". E' un passaggio del messaggio che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, invia dalla Casa Bianca dopo l'attacco a

