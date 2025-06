Attacco Usa a Iran i tre siti nucleari colpiti | foto

Le recenti incursioni statunitensi sui siti nucleari iraniani hanno scatenato reazioni contrastanti. Nonostante l’uso di potenti bombe bunker, le autorità di Teheran minimizzano i danni, affermando che gli impianti non sono stati gravemente compromessi e che non ci sono segni di contaminazione. La tensione tra USA e Iran resta alta mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi di questa delicata escalation.

L’Iran minimizza le conseguenze dell’ attacco Usa ai propri siti nucleari. Mohammad Manan Raisi, un parlamentare di Qom, vicino a Fordow, ha dichiarato all’agenzia di stampa semiufficiale Fars che l’impianto non ha subito gravi danni, nonostante siano stati colpiti con le potenti bunker buster americane. L’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran ha affermato che non c’erano segni di contaminazione dopo gli attacchi e che non c’era alcun pericolo per i residenti nelle vicinanze. La tv statale iraniana ha affermato che l’Iran aveva evacuato i tre impianti nucleari qualche tempo fa, le riserve di uranio arricchito sono state trasferite e non sono rimasti materiali che, se presi di mira, potrebbero causare radiazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it