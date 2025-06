Attacco kamikaze in una chiesa a Damasco durante la messa morti e feriti | Attentatore è dell'Isis

Attentato kamikaze in una chiesa di Damasco, in Siria. Un uomo si è fatto esplodere nell'edificio durante la messa, decine di morti e feriti. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilitĂ dell'attacco ma il Ministero degli Interni siriano ha affermato che l'autore sarebbe un terrorista dello Stato Islamico (Isis). 🔗 Leggi su Fanpage.it

