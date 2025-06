Attacco all’Iran i dem Usa | Trump non ha chiesto l’ok al Congresso Era già accaduto in Afghanistan e Iraq

L’attacco contro l’Iran ha scatenato un acceso dibattito negli Stati Uniti, con i democratici che criticano la mossa di Trump per aver agito senza l’autorizzazione del Congresso. Bernie Sanders ha sottolineato come questa azione sia “gravemente incostituzionale”, evidenziando il delicato equilibrio tra poteri esecutivo e legislativo. La questione si inserisce in un contesto già caldo, ricordando le precedenti operazioni in Afghanistan e Iraq, e sollevando dubbi sulla legittimità delle decisioni unilaterali in politica estera.

Negli Stati Uniti il fronte Democratico ha attaccato il presidente Donald Trump per aver autorizzato l'attacco contro l'Iran. Il primo a reagire è stato il senatore del Vermont Bernie Sanders. "È gravemente incostituzionale. L'unica entità che può portare questo Paese in guerra è il Congresso degli Stati Uniti. Il presidente non ne ha il diritto", ha dichiarato Sanders, che non è formalmente democratico ma è da sempre ascritto a quell'area, durante un comizio Tulsa, in Oklahoma. Il senatore ha letto l'annuncio di Trump alla folla di sostenitori che hanno subito iniziato a fischiare e a urlare "basta con la guerra".

