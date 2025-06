Attacco all’Iran giravolta del mondo MAGA per difendere Trump | Non ha tradito l’America First raid chirurgici

In un colpo di scena che scuote gli equilibri globali, il movimento MAGA si schiera nuovamente con Donald Trump, sorprendendo molti e dimostrando che, anche in momenti critici, la priorità resta l’America First. Dopo aver promosso il disimpegno internazionale, ora si assiste a una giravolta inattesa: un attacco diretto all’Iran. Le reazioni internazionali sono furiose, ma la domanda è: questa mossa cambierà davvero il futuro della politica americana?

La parola d'ordine è: riallinearsi. Di fronte all'attacco statunitense all' Iran, gli esponenti di punta del MAGA si riposizionano a fianco di Donald Trump. Il movimento si è sempre battuto per l' America First, per il disimpegno dell'America dal mondo, per la fine della strategia che vedeva gli Usa come garante degli equilibri internazionali. Con il bombardamento dei siti nucleari di Teheran, Trump disattende queste posizioni. Le reazioni variano: si va dall'aperta delusione alla speranza che l'operazione militare si fermi qui al sostegno alla guerra del presidente. L'atteggiamento prevalente è proprio questo: il sostegno a Trump, il cui carisma resta per ora inscalfibile tra i conservatori Usa.

