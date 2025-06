Attacco all’Iran arriva la decisione di Giorgia Meloni | convocati ministri e intelligence

In un momento di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, la premier Giorgia Meloni non ha esitato a prendere in mano la situazione convocando una videoconferenza d’emergenza con ministri e intelligence. Con passo deciso, punta a coordinare una risposta efficace e strategica, dimostrando che l’Italia si impegna attivamente nel fronteggiare le crisi internazionali. La scena è pronta: cosa riserveranno queste decisioni alle sorti del Medioriente?

– La premier Giorgia Meloni ha preso sul serio lo scacchiere mediorientale: nel pieno dell’escalation tra Stati Uniti e Iran, ha convocato stamattina una videoconferenza urgente con i ministri competenti, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence. L’obiettivo? Analizzare la crisi in tempo reale, coordinare la risposta diplomatica e difensiva e tutelare la sicurezza nazionale e quella dei cittadini italiani presenti all’estero. Questa mossa sottolinea l’importanza attribuita dal governo all’evolversi del conflitto: una escalation potrebbe trascinare l’Italia nel vortice geopolitico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Attacco all’Iran, arriva la decisione di Giorgia Meloni: convocati ministri e intelligence

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi pomeriggio un vertice di governo convocato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per fare il punto sull'escalation in Medio Oriente, dopo l'attacco di Israele contro obiettivi militari e nucleari iraniani.

