Atp Queen’s Alcaraz batte Bautista e va in finale contro Lehecka

Il percorso di Carlos Alcaraz verso la vetta del tennis mondiale si intensifica: dopo aver conquistato la sua sesta finale consecutiva al Queen’s, battendo Bautista in due set, lo spagnolo si prepara ad affrontare Jiri Lehecka in una sfida che promette emozioni. La rincorsa al primo posto ATP di Sinner si fa sempre più avvincente: oggi alle 15, il campo sarà teatro di un duello tra talenti emergenti e campioni affermati.

Continua la rincorsa dello spagnolo Carlos Alcaraz al primo posto Atp di Jannik Sinner: oggi la finale al Queen’s contro il ceko Jiri Lehecka. Carlos Alaraz batte il connazionale Roberto Bautista in due set (6-4 6-4) e conquista al Queen’s la sesta finale consecutiva, dopo aver vinto gli ultimi cinque tornei a cui ha partecipato. Lo spagnolo si troverà di fronte quest’oggi, alle 15, il ceko Jiri Lehecka, che prima di lui aveva eliminato in semifinale Draper. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: queen - finale - lehecka - alcaraz

ATP Queen’s, Carlos Alcaraz vola in finale a Londra. Draper cede a Lehecka - Il torneo Queen’s di Londra ha regalato emozioni intense e sorprese, con Carlos Alcaraz che vola in finale grazie a una prestazione impeccabile.

Atp Queen’s 2025, Alcaraz in finale con Lehecka: dove vederla - Il ATP Queen’s 2025 promette emozioni da brivido con la finale tra Carlos Alcaraz e Jiri Lehecka, due talenti pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

#Medvedev eccezionale, finalmente torna in finale, battendo #Zverev, però ad #Halle credo perderà con #Bublik. #Alcaraz fa il suo ed è in finale al #Queens, dove #Draper manca l'occasione perdendo con #Lehecka. #TWO25 #HSBCChampionships Vai su X

ATP 500 QUEEN'S LEHECKA IN FINALE Il cecoslovacco batte Jack Draper in tre set 6-4 4-6 7-5 raggiunge la sua prima finale in carriera in un master 500. Sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz per la conquista del titolo Vai su Facebook

Alcaraz non si ferma più: è in finale al Queen's. E firma un altro record personale; Tennis Tracker: in finale al Queen's Alcaraz e Lehecka, Medvedev e Bublik in finale ad Halle; Tennis: Alcaraz batte Bautista e va in finale al Queen's contro Lehecka.

Alcaraz-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv - Oggi, domenica 22 giugno, il tennista spagnolo sfida Jiri Lehecka, numero 30 del mondo, nell'ultimo atto dell'Atp 500 di Londra, torneo preparatorio ... Riporta msn.com

Atp Queen's, i risultati di oggi: Alcaraz in finale con Lehecka - Carlos Alcaraz torna in finale al Queen's dopo due anni: il n°1 del seeding ha sconfitto con un doppio 6- Scrive sport.sky.it