Atp Queen’s 2025 trionfo Alcaraz | Lehecka battuto in tre set

L'ATP Queen's 2025 ha consacrato Carlos Alcaraz come protagonista indiscusso della stagione. Dopo trionfi a Roma e Parigi, lo spagnolo ha aggiunto un prestigioso titolo sull’erba, battendo in finale Jiri Lehecka in tre emozionanti set. La sua determinazione e talento si sono palesati ancora una volta, consolidando il suo ruolo tra i grandi del tennis mondiale. Una vittoria che segna un’ulteriore tappa nel suo straordinario percorso...

All’Atp Queen’s 2025 trionfo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo non si ferma e, dopo il successo agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, conquista il suo primo torneo sull’erba della stagione. La vittoria contro Lehecka. In finale al torneo Atp Queen’s, lo spagnolo numero due al mondo, ma numero 1 del seeding complice l’assenza di Jannik Sinner, ha battuto in tre set – 7-5, 6-7 (5-7), 6-2 – il ceco Jiri Lehecka in due ore e 10 di gioco. Una vittoria forse più sofferta del previsto, contro il ceco numero 30 del ranking. King Carlos reigns again.? #HSBCChampionships pic.twitter.comzExDkertpb — HSBC Championships (@QueensTennis) June 22, 2025 La corsa verso Wimbledon. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Queen’s 2025, trionfo Alcaraz: Lehecka battuto in tre set

