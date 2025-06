Atp Queen’s 2025 oggi la finale Alcaraz-Lehecka | dove vederla

It all comes down to today’s thrilling showdown at the ATP Queen’s 2025 final, where the talented Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, sfida il giovane Jiri Lehecka. Appuntamento alle 14 a Londra: un match imperdibile per gli appassionati di tennis. Dove poterlo seguire? Scopri i canali e le piattaforme che trasmetteranno questa emozionante sfida e vivi ogni scambio con passione ed entusiasmo.

Carlos Alcaraz scende in campo alle ore 14 a Londra per la finale dell’Atp 500 del Queen’s. Lo spagnolo n°2 del mondo affronta il ceco Jiri Lehecka, n°30 del ranking. Per il 22enne di El Palmar si tratta della sesta finale del 2025. Le precedenti si sono chiuse con quattro titoli e una sola sconfitta, a Barcellona. Alcaraz infatti è uscito vincitore al Roland Garros, ai Masters 1000 di Roma e Montecarlo e all’Atp 500 di Rotterdam. It all comes down to this. Who will be our champion of the 2025 #HSBCChampionships?? — HSBC Championships (@QueensTennis) June 22, 2025 Alcaraz ha già vinto un’edizione del Queen’s. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Queen’s 2025, oggi la finale Alcaraz-Lehecka: dove vederla

