L’ATP di Maiorca 2025 si prepara a regalare emozioni sulla tradizionale erba pre-Wimbledon, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis. Con protagonisti come Shelton, pronto a ingranare in vista del grande torneo londinese, e Fognini che conquista una wild card speciale, la competizione promette sfide avvincenti. Dopo anni di assenza, Maiorca torna nel circuito ATP, offrendo uno spettacolo che potrebbe scrivere nuovi capitoli nella storia tennistica.

Fermo restando il ruolo delle qualificazioni, è prossimo al via uno dei due ultimi ATP 250 della stagione su erba pre-Wimbledon, quello di Maiorca. Si gioca là dove, dal 2016 al 2019, si era disputato un WTA International (antesignano dei 250): dopo l’anno di stop per Covid-19 si è deciso di puntare sull’ATP, facendo ritornare gli uomini in città dopo 18 anni (ma con, ovviamente, diverse modalità). Quattro i vincitori diversi nelle altrettante edizioni del torneo che si sono giocate fino ad ora in campo maschile: saranno cinque, perché non c’è il detentore, il cileno Alejandro Tabilo, che nel frattempo ha subito un enorme crollo in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Maiorca 2025: Shelton per ingranare alla vigilia di Wimbledon. Fognini con wild card

