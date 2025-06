ATP Halle Alexander Bublik piega in due set Daniil Medvedev e conquista il titolo sull’erba tedesca

Alexander Bublik ha scritto una pagina memorabile nel torneo di Halle, dominando la finale contro Daniil Medvedev in due set e conquistando il suo secondo titolo sull’erba tedesca. La sua settimana da “Dio” si è conclusa con una vittoria che conferma il suo talento e la sua crescita nel circuito. Dopo aver sconfitto anche Jannik Sinner negli ottavi, il kazako si conferma come uno dei protagonisti più sorprendenti del tennis contemporaneo.

Alexander Bublik completa la settimana da “Dio” ad Halle. Il tennista kazako ha sconfitto il russo Daniil Medvedev nella finale sull’erba tedesca col punteggio di 6-3 7-6 (4) in 1 ora e 23 minuti di partita, dando seguito a quanto di buono aveva messo in mostra nel corso di questo torneo. Giova ricordare, in particolare, l’affermazione negli ottavi di finale contro Jannik Sinner (n.1 del mondo). Si tratta del secondo titolo in questo evento in tre anni per Bublik che, grazie a questo risultato, torna in top-30 e si assicura un posto da testa di serie a Wimbledon. Appuntamento, invece, ancora rimandato per Medvedev, il cui ultimo successo nel massimo circuito risale agli Internazionali d’Italia del 2023 a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it