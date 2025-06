Atp Halle 2025 vince Bublik | battuto Medvedev in finale

Alexander Bublik, il sorprendente tennista kazako, conquista ancora una volta il prestigioso torneo ATP di Halle, battendo in finale il forte Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4). Dopo aver eliminato Jannik Sinner agli ottavi, Bublik dimostra tutta la sua determinazione e talento. È questa la vittoria che consacra il suo nome tra i protagonisti del tennis mondiale. È davvero arrivato il suo momento?

Alexander Bublik trionfa al torneo Atp di Halle. Il tennista kazako, che aveva eliminato Jannik Sinner agli ottavi, ha battuto in finale il russo Daniil Medvedev in due set – 6-3, 7-6 (7-4) – in un’ora e 23 minuti di gioco. CHAMPION IN HALLE ONCE MORE? 2023 champ Bublik captures the title yet again, defeating Medvedev 6-3 7-6(4) #ATPHalle pic.twitter.com5VEqaIz9Qg — ATP Tour (@atptour) June 22, 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Halle 2025, vince Bublik: battuto Medvedev in finale

