ATP Halle 2025 | Medvedev-Bublik la finale per Bolelli Vavassori la chance in doppio

Nel cuore della seconda settimana di stagione su erba, l'ATP Halle 2025 ha regalato emozioni e sorprese. La finale di singolare tra Daniil Medvedev e Alexander Bublik promette scintille, mentre in doppio la coppia Bolelli-Vavassori si prepara a giocarsi un'importante chance. Questa settimana, in Germania, lo sport ha scritto pagine avvincenti che vanno ben oltre i confini di Halle, dimostrando ancora una volta come il tennis sia un palcoscenico di emozioni senza fine. Siamo pronti a scoprire come andrĂ a finire.

Domenica ricca, quella di Halle, ma volendo questo discorso si potrebbe estendere a diversi fronti lontani perchĂ© in questa seconda settimana di stagione su erba è davvero accaduto di tutto. Cominciamo però dai fatti di Germania. In territorio tedesco la finale di singolare vedrĂ di fronte Daniil Medvedev e Alexander Bublik: è un 6-0 ufficiale, ma 7-0 reale, quello che si narra nei precedenti, con un solo set vinto dal kazako. C’è un però: siamo forse nelle settimane migliori di Bublik, che può puntare mai come oggi a battere il suo concittadino (sono entrambi nati a Mosca) dopo aver messo in fila Sinner, Machac e Khachanov uno dietro l’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Halle 2025: Medvedev-Bublik la finale, per Bolelli/Vavassori la chance in doppio

In questa notizia si parla di: bublik - halle - medvedev - finale

ATP Halle 2025, Zverer e Medvedev riaccendono la rivalitĂ . Bublik e Khachanov sognano la finale - Il torneo ATP 500 di Halle entra nel vivo con le emozionanti semifinali, dove Zverev e Medvedev affrontano rivalitĂ che accendono la passione degli appassionati.

ATP Halle, Alexander Bublik si conferma e raggiunge in finale Daniil Medvedev. Eliminato Zverev - Bublik è stato protagonista di una performance intensa e determinata, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità sul campo in erba.

Bublik ribalta anche Khachanov Finale da popcorn contro Medvedev per Il titolo di Halle Il russo è avanti 6-0 nei precedenti, ma sarà la prima volta sull’erba @bmwitalia Vai su Facebook

ATP Halle, Alexander Bublik si conferma e raggiunge in finale Daniil Medvedev. Eliminato Zverev - Vai su X

Bublik-Medvedev, finale Atp 500 Halle: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Tennis Tracker: in finale al Queen's Alcaraz e Lehecka, Medvedev e Bublik in finale ad Halle; Tennis, Atp Halle: Bublik in finale, affronterĂ Medvedev.

ATP Halle: Bublik regala un set, poi alza i ritmi e rimonta Khachanov: sarà finale contro Medvedev - ATP | Il kazako arriva all'ultimo atto del torneo tedesco per la seconda volta in tre anni e sogna il bis contro l'altro russo Medvedev ... Come scrive ubitennis.com

Bublik-Medvedev, finale Atp 500 Halle: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista kazako, giustiziere di Jannik Sinner, andrà a caccia del bis dopo il trionfo del 2023: ecco tutte le informazioni sul match ... Riporta msn.com