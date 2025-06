ATP Eastbourne Mattia Bellucci approda al tabellone principale di Eastbourne | sconfitto Chun Hsin Tseng in due set

Finalmente una buona notizia per Mattia Bellucci. Il n.72 del ranking ha sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP250 di Eastbourne il cinese di Taipei Chun Hsin Tseng (n.96 del mondo) in maniera piuttosto netta, col punteggio di 6-2 6-1 in 62? di gioco. Un match a senso unico sull’erba britannica, in cui il tennista mancino nostrano ha messo in mostra il proprio repertorio di qualità. Per questo, Bellucci rientrerà nel novero dei giocatori facenti parte del main draw. Nel primo set, scampato il pericolo della palla break concessa all’avversario, il lombardo ha iniziato a macinare il suo tennis di talento, mettendo in chiarissima difficoltà l’asiatico coi propri cambi di ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Eastbourne, Mattia Bellucci approda al tabellone principale di Eastbourne: sconfitto Chun Hsin Tseng in due set

