ATP Eastbourne 2025 Fritz guida il seeding dell’ultimo torneo pre Wimbledon Italia al via con un poker di giocatori

Il terzo Slam stagionale è ormai alle porte, il torneo di Wimbledon prenderà il via lunedì 30. I tennisti approfittano dell’ultima settimana a disposizione per rifinire la condizione atletica e consolidare le certezze dei propri automatismi di gioco. Il calendario propone due appuntamenti prima di lanciarsi a capofitto nel terzo Major stagionale, i tornei ATP 250 di Eastbourne e Maiorca. In Inghilterra, combined che prevede anche il torneo femminile, la testa di serie numero 1 è Taylor Fritz. Lo statunitense si è finalmente sbloccato conquistando il primo successo stagionale a Stoccarda e ha poi perso al debutto a Londra contro un cliente ostico come il francese Corentin Moutet. 🔗 Leggi su Oasport.it