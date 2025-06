Atletico Madrid-Botafogo il pronostico | Over e non solo

L’attesa per il duello tra Atlético Madrid e Botafogo si fa sempre più palpabile, con il Mondiale per Club che entra nel clou. Due formazioni di grande talento si sfideranno al Rose Bowl, determinando le sorti del girone. Gli scommettitori sono già pronti a puntare sull’over e sui possibili sviluppi: un match che promette emozioni e sorprese fino all’ultimo minuto. E non solo, perché in questa partita tutto può succedere.

Le azioni di campo proseguono senza alcun tipo di sosta, con il Mondiale per Club che sta entrando sempre più nel vivo. La terza giornata della fase a gironi del torneo metterà contrapposte due squadre di alto profilo, che si giocheranno l’accesso alla prossima fase. Stiamo parlando di Atletico Madrid e Botafogo, che scenderanno in campo domani 23 giugno alle ore 21:00 al Rose Bowl. I Colchoneros sono obbligati a conquistare 3 punti, per poter sperare nel pass per gli ottavi di finale. I brasiliani, invece, hanno due risultati su 3 per volare tra le prime 16 e cercheranno di non sprecare il vantaggio guadagnato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atletico Madrid-Botafogo, il pronostico: Over e non solo

