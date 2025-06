Atletica supermercato Giamaica | la Turchia potrebbe naturalizzare 4 campioni verso Los Angeles 2028 A suon di soldi…

Mentre l’atletica internazionale si prepara a Los Angeles 2028, la Turchia potrebbe sorprendere tutti con un acquisto strategico di stelle giamaicane, offrendo loro opportunità e premi milionari. La questione del naturalizzamento dei quattro campioni diventa un vero e proprio caso di mercato sportivo, tra ambizione e necessità di competere ai massimi livelli. Resta da vedere se queste mosse cambieranno il volto dell’atletica mondiale e chi sarà il vero vincitore di questa corsa ai talenti.

Come anticipato da Queen Atletica già giovedì scorso, i giamaicani Roje Stona (lancio del disco), Rajindra Campbell (lancio del peso) e Jidon Hibbert (salto triplo) potrebbero cambiare nazionalità acquisendo la cittadinanza turca: i tempi sono stretti per gareggiare a Los Angeles 2028, e le pratiche vanno sbrigate entro fine mese. Secondo la Gazzetta dello Sport, inoltre, a questi tre potrebbe aggiungersi anche Wayne Pinnock (salto in lungo): le regole di World Athletics impongono 3 anni di attesa prima di poter gareggiare per un altro Paese, quindi per essere eleggibili per Los Angeles 2028 (14-30 luglio) i tempi sono strettissimi.