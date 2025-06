atletica oro nei 100 metri badji campione master

I campionati italiani master di atletica leggera a Misano Adriatico sono stati un vero spettacolo, con le magie dei talenti reggiani che hanno brillato fin dall’inizio. Bokar Badji, atleta della Fratellanza Modena, ha conquistato l’oro nei 100 metri con un eccellente 10’’86 e oggi si prepara a sfidare i suoi avversari sui 200. Il suo successo e quello di Gabriele Di Giovanni sono solo alcuni degli highlight di questa competizione emozionante.

Sono partiti alla grande, per i colori reggiani, i campionati italiani master d'atletica leggera che si chiudono oggi a Misano Adriatico. Bokar Badji, il reggiano in forza alla Fratellanza Modena e allenato da Giampaolo Cellario, ha vinto i 100 metri con un ottimo 10''86 e oggi ci riprova sui 200. Badji è un atleta master di livello internazionale che prende parte a diversi meeting anche fuori dall'Italia. Oro anche per Gabriele Di Giovanni, il discobolo della Self, cat. SM 55, che ha tenuto il fiato sospeso sino all'ultimo lancio: al secondo ha lanciato a 44,29, ma all'ultimo tentativo il pesarese Rastelli è arrivato a 44,26, vicinissimo, ma non sufficiente per scalzarlo dal gradino più alto del podio.