Atletic Cdr Mutina, settore giovanile sotto i riflettori.

Il settore giovanile dell’Atletic Cdr Mutina brilla sotto i riflettori: i giovani talenti hanno chiuso la stagione in grande stile, con i 2014 Orange che si sono laureati campioni provinciali Csi, e i 2013 e 2012 che hanno raggiunto ottimi piazzamenti nelle finali. Un trionfo che testimonia l’impegno e la passione di tutto il team, portando avanti una tradizione di eccellenza e crescita. La stagione si conclude così, lasciando spazio a nuove sfide e successi futuri.

È stato un finale di stagione sotto i riflettori per le giovanili dell'Atletic Cdr Mutina. I 2014 orange (staff composto da Stefano Cantelli, Nicoletta Amici, Marco Ferrari, Rocco Panebianco, Irmo Sentieri, Adriano Pappadà coordinati da Luca Tortella) hanno conquistato il titolo provinciale Csi con 53 punti in regular season (135 gol fatti e solo 26 subiti). Al 2° posto hanno invece chiuso nelle finali provinciali i 2013 e i 2012. Nelle settimane scorse si sono disputati diversi tornei organizzati dalla società di via Tamburini: nel 4° Memorial Roncaglia Laganà buona prova dei piccoli 2018 e nel 1° Memorial Gastone Nanetti i 2017 hanno raggiunto la finale.

