Atalanta spese sulle ali | Sulemana vicinissimo interessa Cresswell

L’Atalanta si prepara a fare importanti mosse di mercato, puntando su Sulemana e Piccoli per rinforzare la rosa e rafforzare le proprie ambizioni. La trattativa con il Southampton per il giovane esterno offensivo è ormai in dirittura d’arrivo, mentre la cessione di Piccoli al Cagliari potrebbe sbloccare nuove opportunità finanziarie. La Dea sta attendendo la risposta dei sardi sui riscatti, mantenendo alta l’attenzione su queste operazioni strategiche che potrebbero cambiare volto alla squadra.

Bergamo, 22 giugno 2025 – L'Atalanta è vicina a chiudere due operazioni ormai annunciate da giorni, l'arrivo a Bergamo del 23enne esterno offensivo Kamaldeen Sulemana dal Southampton e la cessione a titolo definitivo al Cagliari del 24enne centravanti bergamasco Roberto Piccoli. Due operazioni non collegate tra loro, a livello tecnico, ma collegabili a livello finanziario. Perché la Dea sta attendendo la decisione del Cagliari sui riscatti definitivi del bomber di Sorisole, alla cifra fissata di 12,5 milioni, e del 25enne centrocampista francese Michel Adopo, a 4 milioni. Insieme farebbero 16,5 milioni, cifra che coprirebbe quasi interamente l'acquisto di Sulemana con cui si sta viaggiando verso un accordo con il Southampton per 18 milioni più bonus futuri.

