Assurdo Alcaraz | recupero in spaccata e vince il punto del torneo

In una finale mozzafiato al Queen's, Carlos Alcaraz ci regala uno dei momenti più incredibili di sempre: un recupero spettacolare in spaccata seguito da un lob impeccabile, che decide il punto e infiamma l’intera arena. Un gesto che testimonia la sua determinazione e talento senza eguali, lasciando i fan senza fiato e segnando un capitolo memorabile nel suo percorso sportivo. La scena è destinata a restare nella storia del tennis.

Nella finale del torneo del Queen's, Carlos Alcaraz vince un punto assurdo contro Jiri Lehecka, che subisce prima il recupero, poi il lob del suo avversario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Assurdo Alcaraz: recupero in spaccata e vince il punto del torneo

