Assumere rifugiati | una risorsa Crescono le aziende interessate

Assumere rifugiati sta diventando una risorsa strategica per le aziende italiane, contribuendo alla crescita e all’innovazione del tessuto imprenditoriale. Se fino a poco tempo fa si trattava di casi isolati, oggi il trend è in forte espansione, come dimostra l’aumento delle candidature al premio “Welcome. Working for Refugee Integration” dell’UNHCR. Tra le imprese che credono in questa opportunità c’è anche Rubinetterie Bresciane, coinvolta nel progetto Sinergie al lavoro, promosso dalla Fondazione della comunità Bresciana.

Non più casi isolati: le imprese che assumono rifugiati e richiedenti asilo sono ancora poche, ma il trend è in aumento. Cartina di tornasole è il premio “Welcome. Working for Refugee Integration” dell’Unhcr, che quest’anno ha registrato un incremento di candidature da tutta Italia. Tra loro, Rubinetterie Bresciane, azienda guidata da Aldo Bonomi che ha fatto parte del progetto Sinergie al lavoro, promosso da Fondazione della comunità Bresciana, con rete Cauto, Caritas ed otto imprese. "L’obiettivo – spiega Sara Mora, Hr director di Rubinetterie Bresciane – era di arrivare insieme ad un metodo di inserimento dei rifugiati nel tessuto industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assumere rifugiati: una risorsa. Crescono le aziende interessate

