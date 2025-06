Assalto alla villa di Marko Arnautovic a Cantù | l’aggressione a bastonate e il tentato furto sventato da una coppia filippina

Una tranquilla serata a Cantù si è trasformata in un episodio di tensione: due malviventi hanno tentato di svaligiare la villa di Marko Arnautovi?, ma un coraggioso tentativo di furto è stato sventato da una coppia filippina. L’assalto, avvenuto dopo le 23, ha coinvolto un custode aggredito con bastoni, lasciando la comunità sgomenta. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un assalto in grande stile ha scosso la tranquilla zona residenziale di via delle Ginestre a Cantù nella serata di sabato. La villa di proprietà del calciatore Marko Arnautovi? è stata teatro di un tentativo di furto. Il giocatore non era presenta ma, secondo quanto riportato da PrimaComo, uno dei custodi della casa è stato aggredito. L'azione è scattata dopo le ore 23, quando due individui con il volto parzialmente coperto hanno fatto irruzione nella proprietà accedendo dal retro dell'abitazione. I malfattori si sono immediatamente scontrati con il sistema di sicurezza della residenza, costituito da due vigilantes che presidiano la villa.