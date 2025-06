Assalto alla villa di Marko Arnautovic a Cantù | l’aggressione a bastonate e il tentato furto sventato da una coppia filippina

Nella quieta zona di via delle Ginestre a Cantù, un violento assalto ha sconvolto la notte, tentando di mettere a segno un furto nella villa di Marko Arnautovic. L’episodio, sventato grazie all’intervento di una coppia filippina, ha visto un custode aggredito con bastoni e mette in luce i rischi di una tranquillità ormai minacciata. Scopriamo cosa è realmente accaduto e le conseguenze di questo episodio inquietante.

Un assalto in grande stile ha scosso la tranquilla zona residenziale di via delle Ginestre a Cantù nella serata di sabato. La villa di proprietà del calciatore Marko Arnautovi? è stata teatro di un tentativo di furto. Il giocatore non era presenta ma, secondo quanto riportato da PrimaComo, uno dei custodi della casa è stato aggredito. L'azione è scattata dopo le ore 23, quando due individui con il volto parzialmente coperto hanno fatto irruzione nella proprietà accedendo dal retro dell'abitazione. I malfattori si sono immediatamente scontrati con il sistema di sicurezza della residenza, costituito da due vigilantes che presidiano la villa.