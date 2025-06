Assalto alla villa del calciatore Marko Arnautovic | i ladri feriscono il guardiano e scappano senza refurtiva

Un violento assalto alla villa di Marko Arnautovic, star dell'Inter, scuote Cantù. I malviventi, in due, hanno tentato di svaligiare la residenza del calciatore, ferendo il guardiano nel tentativo di fuga. Nonostante il blitz, sono rimasti a mani vuote. Le forze dell'ordine sono subito intervenute, avviando le indagini per identificare i responsabili e garantire la sicurezza della zona. La vicenda mette in evidenza le sfide della sicurezza nelle dimore delle celebrità, lasciando aperti molti interrogativi.

Rapina nella villa del calciatore dell'Inter Marko Arnautovic, a Cantù. Il colpo non sarebbe andato a buon fine. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno aperto le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. L'assalto alla villa I ladri, in due, sarebbero.

Assalto alla villa di Marko Arnautovic a Cantù: l’aggressione a bastonate e il tentato furto sventato da una coppia filippina - Una tranquilla serata a Cantù si è trasformata in un episodio di tensione: due malviventi hanno tentato di svaligiare la villa di Marko Arnautovi?, ma un coraggioso tentativo di furto è stato sventato da una coppia filippina.

Assalto alla villa di Marko Arnautovic a Cantù: l’aggressione a bastonate e il tentato furto sventato da una coppia filippina - Due malviventi hanno aggredito un vigilante e sono fuggiti all’arrivo dei carabinieri (avvertiti dalla coppia). Lo riporta ilgiorno.it

Assalto alla villa del calciatore Marko Arnautovic: i ladri feriscono il guardiano e scappano senza refurtiva - Come riporta il Corriere della Sera, il colpo non sarebbe andato a buon fine. Riporta milanotoday.it