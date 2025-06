Assalitori armati e incappucciati fanno irruzione al matrimonio e aprono il fuoco | morta la sposa e un invitato

Un giorno di gioia si è trasformato in un incubo quando quattro assalitori armati e incappucciati hanno fatto irruzione al matrimonio di Goult, in Francia, aprendo il fuoco e seminando il panico. La tragedia ha colpito profondamente la comunità: tra le vittime, la sposa e un invitato. Questa violenta aggressione solleva molte domande sulla sicurezza e sulla prevenzione di simili atti di follia.

Un giorno di festa finito in tragedia. Un gruppo di quattro uomini incappucciati e armati ha aperto il fuoco intorno alle 4.30 di domenica a Goult (Vaucluse), in Francia, al termine dei.

