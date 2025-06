Asllani | Dobbiamo subire meno gol! Poco tempo per lavorare

Kristjan Asllani analizza le sfide dell'Inter nel momento cruciale della stagione, sottolineando come ridurre le reti subite possa aprire la strada a un maggior spazio di manovra e migliorare le prestazioni complessive. La sua riflessione mette in luce la necessità di adattarsi più rapidamente alle nuove strategie sotto la guida di Cristian Chivu, affinché i nerazzurri possano lavorare con più tranquillità e risultati migliori.

Kristjan Asllani ha sottolineato le difficoltĂ di giocare a questo punto della stagione e senza conoscere bene il nuovo allenatore Cristian Chivu. Il suo intervento dopo Inter-Urawa Reds in mixed zone. DIFFICOLTĂ€ – Kristjan Asllani ha commentato in questo modo la vittoria dell’ Inter per 2-1 contro Urawa Red Diamonds: «Siamo andati un po’ in difficoltĂ dopo il gol subito. Si sono difesi bene, si sono messi piĂą bassi e avevamo difficoltĂ a trovare i giocatori tra le linee. Nel secondo tempo ci siamo messi a tre a centrocampo e abbiamo fatto meglio. Loro si sono abbassati, siamo stati bravi a portare a casa la vittoria. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani: «Dobbiamo subire meno gol! Poco tempo per lavorare»

Asllani: «La finale è un grande traguardo, ma non dobbiamo fermarci qui, dare il meglio e poi vedremo» - Dopo la convincente vittoria contro il Torino, Kristjan Asllani, esterno dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni e le aspettative future ai microfoni di Sky Sport.

Ha parlato anche Asllani dopo l'esordio al Mondiale per Club Vai su Facebook

