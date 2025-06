Asllani a Sport Mediaset | Dobbiamo crescere Ora l’obiettivo è questo

In un momento cruciale per l'Inter, Asllani analizza la vittoria contro l’Urawa Red Diamonds, sottolineando le sfide affrontate e la determinazione della squadra. Con l’obiettivo di crescere e migliorarsi, il centrocampista nerazzurro invita a mantenere alta la concentrazione, consapevoli che ogni partita rappresenta un passo fondamentale verso il traguardo 232. La strada è ancora lunga, ma la voglia di vincere non si ferma qui.

Asllani ha commentato a Sport Mediaset la vittoria dell’Inter contro l’Urawa al Mondiale per Club. Il centrocampista dell’ Inter Kristjan Asllani ha parlato a Sport Mediaset dopo il successo dei nerazzurri contro l’Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Mondiale per Club: «Siamo andati un po’ in difficoltà dopo il gol subito ma loro si sono difesi bene, erano bassi e noi avevamo difficoltà a trovare giocatori fra le linee. Poi nel secondo tempo siamo passati a 3 a centrocampo e abbiamo fatto meglio, siamo stati bravi a portare a casa questa vittoria perché era importante. Prendere meno gol? Sicuramente è un obiettivo, un qualcosa da migliorare perché una squadra come la nostra nono deve subire gol e in queste partite lo abbiamo fatto In zona mista, il centrocampista ha parlato così: «Siamo andati un po’ in difficoltà dopo il gol subito, però loro però loro si sono difesi molto bene: erano molto bassi e avevamo difficoltà a trovare giocatori tra le linee. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani a Sport Mediaset: «Dobbiamo crescere. Ora l’obiettivo è questo»

Asllani a Mediaset: «La Champions la coppa più bella e importante della stagione, dobbiamo trasformare la delusione in entusiasmo. Ecco cosa ha avuto il Napoli in più di noi» - Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Como, sottolineando l’importanza di trasformare la delusione in entusiasmo.

Asllani: "C'è rabbia e c'è delusione, ma sappiamo che c'è da ricaricare le pile. Adesso dobbiamo avere solo la testa al PSG e a portare a casa la Champions, perché è troppo importante per noi" Fonte: Sport Mediaset Vai su X

