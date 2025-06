Asd avvocati Lecce punta allo scudetto nazionale | si parte per Gabicce Mare

L'Asd Avvocati Lecce si prepara a scrivere una pagina memorabile della sua storia sportiva, partendo per Gabicce Mare con l’ambizione di conquistare lo scudetto nazionale. Dopo una stagione all'insegna di impegno e passione, i nostri professionisti del diritto sono pronti a sfidare le migliori squadre forensi d’Italia, determinati a portare a casa il titolo e a dimostrare che anche nel campo dello sport, il talento e la tenacia fanno la differenza.

LECCE - Destinazione Gabicce Mare per l'Asd Avvocati Lecce, che dal 26 giugno sarà protagonista delle Finali nazionali forensi 2025. La formazione salentina, qualificatasi al termine di una stagione costruita con continuità e determinazione, punta ora al titolo tricolore nel torneo che riunisce.

Avvocati genovesi, via alle finali nazionali a Gabicce Mare - rappresentativa degli Avvocati del Foro di Genova, conquista nuovamente l’accesso alla fase finale del Campionato Nazionale Forense che si terrà a Gabicce Mare dal prossimo 27 al 30 giugno. Come scrive ilsecoloxix.it