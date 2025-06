Ascolti tv del 21 giugno Chi può batterci? o la partita dell’Inter

Il 21 giugno si è acceso il dibattito sugli ascolti televisivi: chi ha conquistato il pubblico, la conclusione di "Chi può batterci?" con Amanda Lear o la sfida sportiva tra Inter e Urawa su Canale5? Una serata ricca di emozioni e scelte, che ha visto gli spettatori dividersi tra intrattenimento e sport. Ma alla fine, chi ha davvero vinto la battaglia degli ascolti? Scopriamolo insieme.

Sfida impegnativa quella del 21 giugno per gli ascolti televisivi: un sabato sera che ha visto dividere il pubblico tra l’ultima puntata di Chi può batterci?, il game show di Rai1 condotto da Marco Liorni con ospite la vulcanica Amanda Lear, e la partita dell’Inter contro la squadra giapponese Urawa, in onda su Canale5. Il resto del palinsesto Rai e Mediaset era variegato: su Rai2, per gli appassionati del genere, c’era il thriller Lo stalker della stanza accanto, mentre su Rai3 l’appuntamento era con il 102° Festival dell’Opera: all’Arena di Verona la rappresentazione di Nabucco di Giuseppe Verdi, in una nuova produzione curata da Stefano Poda. 🔗 Leggi su Dilei.it