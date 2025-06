Aryna Sabalenka smaschera Dimitrov | Diluvio di sms mi implorava

Aryna Sabalenka conquista Berlino con una performance da applausi, dimostrando tutta la sua determinazione e abilità sull’erba in vista di Wimbledon. Dopo aver superato Elena Rybakina in un match epico, annullando quattro match point, la tennista bielorussa si prepara ora alla sfida con Vondrousova. Ma cosa c’entra Dimitrov e quel diluvio di SMS? Scopriamo come Aryna ha smascherato Dimitrov, tra sorprendenti rivelazioni e colpi di scena...

Aryna Sabalenka dà spettacolo sull'erba a Berlino, tappa di avvicinamento a Wimbledon. Dopo un’autentica battaglia contro Elena Rybakina, in cui ha annullato ben quattro match point, la tennista bielorussa si è guadagnata un posto in semifinale, dove affronterà la ceca Marketa Vondrousova. La 27enne ex numero uno del mondo, recentemente al centro dell’attenzione per le sue scuse pubbliche rivolte a Coco Gauff dovute a a una dichiarazione infelice dopo la finale persa al Roland Garros, si conferma una delle figure più carismatiche del circuito femminile Ma Sabalenka non si limita al singolare: sarà protagonista anche nel nuovo doppio misto dello US Open, dove farà coppia con Grigor Dimitrov. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Aryna Sabalenka smaschera Dimitrov: "Diluvio di sms, mi implorava..."

