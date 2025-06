‘ArteinTorre’ a Portico Volti simboli e paesaggi

Quest’estate, la Torre Portinari di Portico di Romagna si trasformerà in un museo a cielo aperto grazie a ‘ArteinTorre’, un progetto che celebra l’incanto dei borghi medievali dell’Appennino. Un’iniziativa che unisce arte, storia e paesaggi, invitando visitatori e appassionati a scoprire i segreti di un patrimonio unico. Preparatevi a immergervi in un viaggio tra portali, simboli e viste mozzafiato, perché l’avventura sta per cominciare.

La Torre Portinari di Portico di Romagna, mastio del castello dei conti Guidi e risalente a prima del Mille o addirittura all'epoca bizantina-ravennate, sarà protagonista quest'estate del progetto 'ArteinTorre', che nasce per valorizzare i borghi medievali dell' Appennino, non solo sotto il profilo enogastronomico e paesaggistico, ma anche storico e artistico. Ad organizzare l'iniziativa è il Comune di Portico e San Benedetto, in rete con 'Dialoghi d'Arte tra Montone e Tramazzo' ovvero con i Comuni di Dovadola, Rocca, Tredozio e Modigliana, uniti dal progetto 'Versanti culturali' promosso dalla Regione Emilia Romagna, per la promozione della cultura e dell' arte nei borghi di montagna, col contributo del Parco nazionale delle Foreste Caentinesi e sponsor locali.

