Arnautovic tentato furto nella villa di Como | una guardia ferita

Marko Arnautovic si trova al centro di un episodio inquietante nella sua villa di Como, dove due rapinatori hanno tentato di entrare. La situazione è degenerata in una violenta colluttazione con le guardie di sicurezza, portando anche a un'ingiusta ferita per uno dei vigilanti. Un evento che scuote la tranquillità del calciatore e mette in luce i rischi della vita sotto i riflettori. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che ha fatto tremare la celebre residenza lombarda.

Marko Arnautovic è stato vittima di uno spiacevole evento che ha riguardato la sua villa di Como, oggetto di un tentato furto che ha portato a una violenta colluttazione tra rapinatori e due guardie di sicurezza. IL FATTO – Marko Arnautovic non era in casa quando due rapinatori hanno tentato di fare accesso nella sua abitazione di Como. Dal tentato furto è derivata una colluttazione tra i malviventi e due guardie della sicurezza, di cui non immaginavano la presenza a protezione della villa, con delle conseguenze negative che avrebbero potuto essere ancora più serie. Il bilancio è di una guardia ferita, a seguito dell’uso di un bastone da parte di uno dei rapinatori. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Arnautovic, tentato furto nella villa di Como: una guardia ferita

