Arnautovic tentato furto nella sua villa | ferita una guardia di sicurezza

Tentato furto nella villa del calciatore Marko Arnautovic a Cantù, vicino a Como, nella zona residenziale di via delle Ginestre. Secondo quanto si è appreso, come riportato da Ansa, i fatti sarebbero avvenuti attorno alle 23 di ieri, sabato 21 giugno: due malviventi avrebbero tentato di entrare all'interno dell'abitazione forse senza immaginare che a presidiare la casa ci fossero due guardie di sicurezza. Proprio con queste ultime c'è stata poi una violenta colluttazione e uno dei due vigilantes, un 43enne, è stato colpito alla testa, probabilmente con un bastone. In casa non c'erano né il calciatore, ormai ex attaccante dell'Inter, né i suoi familiari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it