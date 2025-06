Armani sull’Inter | Sarà difficile ecco cosa dovremo fare

L’attesa cresce: anche Franco Armani, portiere del River Plate, aspetta fiducioso l’Inter. Le sue parole ai microfoni di DSports svelano aspetti interessanti sulla sfida imminente e su ciò che bisognerà affrontare. Con una partita contro il Monterrey alle spalle, Armani analizza le possibilità e le sfide future, offrendo uno sguardo privilegiato sull’attesa e la preparazione dei nerazzurri. Ma cosa dobbiamo fare per vincere contro un avversario così ostico?

Anche il portiere del River Plate, Franco Armani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter in attesa dei nerazzurri. Le sue parole. Come Mastantuono, abbiamo pubblicato le sue dichiarazioni in un articolo precedente, anche il portiere del River Plate Franco Armani aspetta l’ Inter. Le dichiarazioni dell’estremo argentino ai microfoni di DSports. LA PARTITA CONTRO IL MONTERREY – « Avremmo potuto vincere, abbiamo avuto molte occasioni nitide. In ogni caso, sono contento dell’atteggiamento della squadra. Oggi abbiamo avuto velocità e pressione per riconquistare il possesso palla, ma ci è mancata l’efficacia dell’altro giorno». 🔗 Leggi su Internews24.com