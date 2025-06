Armani mette in guardia l’Inter | Difficile ma non speculiamo!

Franco Armani avverte l'Inter: il percorso nel Mondiale per Club sarà difficile, ma l'importante è mantenere la calma e giocare con testa fredda. Il River Plate, dopo il pareggio contro il Monterrey, si prepara alla sfida cruciale contro i nerazzurri, senza lasciarsi distrarre dalle difficoltà. La partita promette spettacolo e colpi di scena; ecco perché l’approccio mentale sarà fondamentale per conquistare il titolo. Non si tratta solo di nervi saldi, ma di mettere in campo cuore e strategia.

Il portiere del River Plate Franco Armani ha parlato anche in vista della prossima partita contro l’Inter al Mondiale per Club. NON SPECULARE E GIOCARE – Il River Plate nella notte italiana (ore 3.00) ha pareggiato a reti inviolate contro i messicani del Monterrey. Mastantuono e compagni non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 e nell’ultima partita se la vedranno contro l’Inter. I nerazzurri alle 21 italiane invece hanno vinto in rimonta sugli Urawa Reds, agganciando proprio il River a quattro punti. Adesso nella notte tra mercoledì e giovedì alle 3 italiane ci sarà lo scontro diretto. Ecco cos’ha detto a tal proposito Franco Armani, il portiere dei Millonarios: « Sarà ovviamente difficile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Armani mette in guardia l’Inter: «Difficile, ma non speculiamo!»

