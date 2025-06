Arda Guler e Nico Paz all’Inter? Chivu pensa al doppio trequartista questi due…

Arda Guler e Nico Paz sono tornati sotto i riflettori dell'Inter, alimentando le speranze dei tifosi e la strategia di chi sogna un futuro ricco di creatività. Con Chivu che valuta il ritorno al doppio trequartista, l’idea di rinnovare il reparto offensivo si fa sempre più concreta. Questi talenti promettenti potrebbero rappresentare la chiave per rilanciare l’Inter in una stagione che si preannuncia tutta da scrivere.

Arda Guler e Nico Paz tornano di moda in casa Inter? I due fantasisti sono sempre piaciuti ai dirigenti nerazzurri. Calciomercato.com si sofferma sulla voglia di Chivu di sperimentare in casa Inter, con il 3-4-2-1 che torna a essere un modulo di attualità per i nerazzurri dopo quanto visto nelle prime uscite al Mondiale. I FANTASISTI – «In un passato non così tanto lontano, due nomi sono stati accostati ai nerazzurri: quelli di Nico Paz e di Arda Güler. Due giocatori di grande fantasia, due trequartisti moderni che nel 3-5-2 sarebbero stati adattati ma che nel 3-4-2-1 risulterebbero perfetti. La trasformazione dell'Inter di Chivu potrebbe passare da profili di questo tipo, il tecnico romeno ha iniziato con il 4-3–3 come modello di riferimento, sistema non replicabile in nerazzurro, almeno non in questo momento, ovviamente per via delle caratteristiche dei difensori.