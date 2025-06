Arcobaleno d’Estate La grande musica ‘accende’ la stagione

L’estate si accende con l’Arcobaleno d’Estate, una celebrazione della musica e della creatività che unisce tutta la Toscana. I giovani talenti del Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca hanno incantato il pubblico al teatro San Girolamo con un concerto ricco di emozioni, simbolo di una stagione vibrante e condivisa. La grande festa continua fino al 24 giugno, portando energia e magia in ogni angolo della regione. E ieri Lucca ha...

Applausi ai giovani allievi del il Conservatorio di Musica "L. Boccherini" che ieri pomeriggio al teatro San Girolamo hanno messo in scena un'emozionante concerto per celebrare l' Arcobaleno d'Estate. La grande festa diffusa in tutta la Toscana fino al 24 giugno, promossa da La Nazione e Regione Toscana, con il sostegno di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e la partecipazione delle categorie economiche. E ieri Lucca ha celebrato l'Arcobaleno nel modo migliore: unendosi alle celebrazioni internazionali della Giornata della Musica, che ricorre ogni anno nel giorno del solstizio d'estate.