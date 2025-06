Arbitri Zappi | Da ora saranno pubblici ufficiali ma la violenza è un problema culturale

Il mondo del calcio si prepara a un cambiamento epocale: gli arbitri, ora pubblici ufficiali grazie al decreto firmato, rappresentano un passo avanti importante verso il rispetto e l’autorità in campo. Tuttavia, come sottolinea il presidente Zappi, la vera sfida resta culturale: la violenza contro gli arbitri è ancora un problema diffuso. È fondamentale lavorare insieme per trasformare questa partita in un esempio di civiltà e rispetto, affinché si parli solo delle decisioni positive.

Il presidente dell’ Aia (Associazione italiana arbitri), Antonio Zappi, ha parlato in un’intervista a Il Messaggero in seguito al decreto che equipara i direttori di gara ai pubblici ufficiali. Zappi: «Gli arbitri saranno pubblici ufficiali, speriamo si parli presto solo delle decisioni positive in partita». Che emozione ha provato dopo il decreto? «Felicità e soddisfazione. Un momento storico che speriamo serva realmente anche se non ci facciamo illusioni. La repressione è sicuramente un fattore importante, ma non c’è nessuna legge che modifica la cultura della violenza. Quindi la nostra battaglia continuerà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Arbitri, Zappi: «Da ora saranno pubblici ufficiali, ma la violenza è un problema culturale»

