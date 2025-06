Aragoste e bistecche ai soldati prima della guerra? La teoria social che non regge La verità

Aragoste, bistecche e cene stellate nelle mense militari americane: un video può accendere il sospetto e alimentare teorie infondate. Le immagini di pasti lussuosi sembrano preludi simbolici di un attacco imminente, ma la realtà è molto più semplice di quanto si pensi. Dietro a quei piatti ricchi si celano ragioni pratiche e culturali che sfatano le fantasie di una “ultima cena” prima della guerra.

Aragoste, bistecche e cene da ristorante stellato nelle mense militari americane. Basta un video per scatenare il sospetto: preparativi per la guerra. In rete si moltiplicano i commenti e le insinuazioni: quei piatti troppo ricchi, serviti in alcune basi statunitensi, sarebbero stati il preludio simbolico dell'attacco contro l' Iran. Una sorta di "ultima cena" prima del conflitto. Ma le cose, come spesso accade, sono più semplici di quanto sembrino. L'idea si è fatta strada online dopo la pubblicazione di alcune clip su TikTok e Instagram, dove soldati americani mostrano menu insolitamente generosi.

