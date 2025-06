Araghchi | Reagiremo Domani vede Putin

Domani, a Mosca, il ministro degli Esteri iraniano Araghchi incontrerà Putin, in un momento di crescente tensione internazionale. Dopo i raid statunitensi sui siti nucleari iraniani, Teheran si riserva tutte le opzioni per proteggere i propri interessi e il suo popolo, denunciando false accuse e un tradimento della diplomazia. Questa visita potrebbe segnare un punto di svolta nelle alleanze e nelle strategie geopolitiche del Medio Oriente e oltre.

12.35 "L'Iran si riserva tutte le opzioni per difendere i suoi interessi e il suo popolo". Così il ministro degli Esteri iraniano, Araghchi, dopo i raid Usa sui siti nucleari. "L'Iran non ha fatto nulla di sbagliato, non capiamo perché dovremmo essere attaccati in base a false accuse". Gli Usa "hanno tradito la diplomazia". Poi Araghchi ha annunciato che domani incontrerà il presidente russo, Putin, a Mosca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

