Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha frenato le speculazioni sulla chiusura dello Stretto di Hormuz, sottolineando che Teheran dispone di molteplici opzioni per rispondere all'escalation militare tra Israele e USA. Mentre il destino di questa via strategica rimane incerto, la tensione globale si intensifica, lasciando tutti con il fiato sospeso su come evolverà questa delicata crisi geopolitica. La situazione continua a evolversi, e il mondo osserva attentamente.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha frenato oggi sull'ipotesi circolata nei giorni scorsi a Teheran d'una possibile chiusura al traffico commerciale navale - in risposta all'escalation militare di Israele e Usa - dello Stretto di Hormuz, strategico snodo fra il Golfo Persico e quello dell'Oman per il passaggio di quasi in terzo del petrolio mondiale. "Abbiamo una varietà di opzioni disponibili", ha glissato Araghchi di fronte a una domanda diretta, citato dalla Bbc, durante la conferenza stampa tenuta a Istanbul a margine di una riunione di emergenza dell'Organizzazione dei Paesi Islamici (Oic). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Araghchi frena su chiusura Hormuz, 'abbiamo varie opzioni'

