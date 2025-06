Apple TV ripropone il dramma criminale successivo a True Detective 2 con un protagonista

innovativo tentativo di innovare il genere, promette di catturare l’attenzione degli appassionati con storie avvincenti e personaggi complessi. Apple TV+ si conferma così come un pioniere nel reinventare il crimine televisivo, offrendo nuovi punti di vista e una narrazione fresca che potrebbe rivoluzionare le serie crime di domani.

Il panorama delle serie crime sta assistendo a un nuovo esperimento che ripropone alcune dinamiche già viste in passato, con l'obiettivo di rinnovare e rafforzare il genere. La produzione originale di Apple TV+ si prepara a una seconda stagione che, seguendo un approccio simile a quello adottato da "True Detective" nella sua seconda edizione, introduce un cambio di protagonisti e una narrazione autonoma. Questo metodo, sebbene rappresenti un rischio, mira a mantenere alta l'attenzione del pubblico attraverso storie indipendenti e cast rinnovati. Presumed Innocent: la seconda stagione sostituisce il protagonista della prima.

