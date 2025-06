Applausi e zero contestazioni per Yuri Previtali

In un’atmosfera tesa e polarizzata, l’intervento di Yuri Previtali a Rimini ha sorpreso tutti: applausi calorosi e nessuna contestazione, dimostrando che il suo messaggio ha trovato ascolto e rispetto tra i presenti. Nonostante le polemiche e le pressioni, questa testimonianza di solidarietà e impegno ha dimostrato che il dialogo può prevalere sulla divisione, lasciando aperta la strada a un confronto più costruttivo e condiviso.

Rimini, 22 giugno 2025 – Una cinquantina di persone in sala ad ascoltarlo e applaudirlo. Nessuno, fuori, a contestarlo. Nonostante il clima, alla vigilia dell’incontro di stamattina a Rimini con Yuri Previtali, combattente volontario al fianco dei soldati ucraini contro la Russia, fosse rovente. L’Anpi provinciale di Rimini e alcuni partiti della sinistra avevano chiesto alla Provincia di revocare la concessione della sala dove oggi si è svolto l’incontro, organizzato da alcune associazioni e sostenuto da Più Europa e altre forze politiche. L’iniziativa si è svolta regolarmente, presidiata costantemente da polizia e carabinieri che hanno piantonato l’ingresso della sala in corso d’Augusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Applausi e zero contestazioni per Yuri Previtali

