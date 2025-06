Appicca il fuoco e scappa | incendio nella notte in via Rossetti

Una notte di paura a via Rossetti, dove un incendio scoppiato intorno alle 22:40 ha sconvolto il civico 15. Appiccato dall’inquilino stesso, l’incendio ha portato all’evacuazione della palazzina, senza gravi feriti. Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e le motivazioni dietro questo gesto estremo. La vicenda rimane avvolta nel mistero, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti e riflessioni importanti sulla prevenzione e il disagio sociale.

Fiamme nella notte in un appartamento di via Rossetti, un incendio che sarebbe stato appiccato dallo stesso inquilino, poi scappato. Come riporta Il Piccolo, è successo intorno alle 22:40 di sabato 21 giugno, al civico 15. Non ci sarebbero stati feriti gravi e la palazzina è stata evacuata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Appicca il fuoco e scappa: incendio nella notte in via Rossetti

