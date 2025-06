Anusca, tocca a Calvigioni.

Renzo Calvigioni prende ufficialmente le redini di Anusca, l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, succedendo a Paride Gullini dopo cinque mesi dalla sua scomparsa. Originario di Macerata e con una lunga carriera nei servizi demografici, Calvigioni si prepara a guidare l’associazione verso nuove sfide e innovazioni. Un passo importante che segna un nuovo capitolo nella storia di Anusca, consolidando il suo ruolo centrale nel settore pubblico italiano.

E’ Renzo Calvigioni (nella foto) il successore di Paride Gullini. A distanza di cinque mesi dalla scomparsa del fondatore di Anusca, l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, che ha storicamente la sua sede a Castel San Pietro, ha eletto ieri la nuova guida. Marchigiano di Macerata, laureato in Giurisprudenza nell’ateneo maceratese, Calvigioni è stato responsabile dei servizi demografici del Comune di Corridonia dal 1989 al 2016, e congiuntamente al suo operato è iniziata, datatissima, anche la sua collaborazione in Ansuca. Già nel 1996, infatti, Calvigioni ha iniziato a prendere parte in veste di relatore a corsi, convegni e seminari organizzati da Anusca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it