Anusca ecco Calvigioni | Avanti nel solco di Gullini

Anusca, da sempre al fianco degli ufficiali di stato civile, prosegue il suo cammino con rinnovato entusiasmo sotto la guida di Renzo Calvigioni, successore di Paride Gullini. Dopo cinque mesi dalla scomparsa del fondatore, l’Associazione ha scelto un leader che porta con sé esperienza e passione per il settore. Marchigiano, laureato e con decenni di servizio pubblico alle spalle, Calvigioni si appresta a guidare l’Associazione verso nuove sfide e traguardi, rafforzando il suo ruolo strategico.

E’ Renzo Calvigioni il successore di Paride Gullini. A distanza di cinque mesi dalla scomparsa del fondatore di Anusca, l’ Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe che ha storicamente la sua sede a Castel San Pietro ha eletto ieri la nuova guida. Marchigiano di Macerata, laureato in Giurisprudenza nell’ateneo maceratese, Calvigioni è stato responsabile dei servizi demografici del comune di Corridonia dal 1989 al 2016, e congiuntamente al suo operato nel comune marchigiano è iniziata, datatissima, anche la sua collaborazione in Ansuca. Già nel 1996, infatti, Calvigioni ha iniziato a prendere parte in veste di relatore a corsi, convegni e seminari organizzati da Anusca, affrontando e approfondendo sempre tematiche in materia di stato civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it