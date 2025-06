Antonio Nesci agente di Polizia e arbitro salva un giovane calciatore | i complimenti di Anthony Lo Bianco

Antonio Nesci, agente di polizia e arbitro, ha dimostrato grande coraggio e prontezza durante una partita a Forlì-Cesena, salvando un giovane calciatore improvvisamente svenuto. La sua tempestiva azione di primo soccorso ha fatto notizia, ricevendo i complimenti di Anthony Lo Bianco, che ha sottolineato il valore dell'intervento. Nei momenti difficili, le persone come Nesci ci ricordano quanto sia importante l'attenzione e la prontezza nel salvare vite umane, dimostrando che il coraggio e l’umanità vanno di pari passo.

Durante una partita di calcio in provincia di Forlì-Cesena, un giovane calciatore si è improvvisamente accasciato a terra, privo di sensi. Tra i presenti in campo c’era Antonio Nesci, arbitro del match e agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Vibo Valentia. Con prontezza e determinazione, Nesci ha immediatamente fermato la partita e si è precipitato in soccorso del ragazzo, praticando le manovre di primo soccorso. È rimasto al fianco del giovane fino all’arrivo dei sanitari, il cui intervento è stato poi fondamentale per le sue condizioni. Un gesto di grande responsabilità e coraggio, che va oltre il semplice ruolo professionale, dimostrando come il senso del dovere e l’attenzione verso gli altri non si fermino mai, neppure a fine turno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it