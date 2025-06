anticipazioni sarabanda celebrity gli ospiti del 22 giugno

Preparati a vivere un’autentica festa musicale: domenica 22 giugno, Sarabanda Celebrity torna su Italia1 con ospiti sorprendenti e tante novità. La celebre sfida tra star promette emozioni, risate e tanta musica, rendendo omaggio ai fasti di un tempo senza dimenticare il passo con il presente. Enrico Papi guida questo viaggio tra talento e divertimento, portando sul palco un mix irresistibile di energia e stile. La scena è pronta a brillare, e tu non puoi mancare!

La musica torna protagonista, ma stavolta con le stelle in gara. Domenica 22 giugno, Sarabanda Celebrity riaccende le luci del grande spettacolo su Italia1. Un ritorno che profuma di anni d’oro, ma che non rinuncia a guardare avanti. Lo storico quiz musicale condotto da Enrico Papi si presenta in una veste nuova, fresca, eppure fedele al suo DNA. Lo show – prodotto da Banijay Italia e diretto da Roberto Cenci – è fatto di ritmo, spettacolo e soprattutto di ospiti vip pronti a darsi battaglia. Sarabanda Celebrity, le anticipazioni del 22 giugno. Non stiamo parlando solo di un’operazione nostalgia ma di adrenalina pura. 🔗 Leggi su Dilei.it