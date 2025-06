Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Perchè Curro E Lisandro Non Devono Incontrarsi?

Le anticipazioni delle puntate spagnole di La Promessa svelano un intreccio ricco di colpi di scena: il potente duca Lisandro de Carvajal irrompe nella tenuta, portando tensione e segreti nascosti. Ma perché Curro e Lisandro non devono incontrarsi? La risposta si cela tra alleanze reali, rancori antichi e la lotta per il potere. Scopriamo insieme cosa riserva il destino ai protagonisti di questa avvincente saga, in un crescendo di emozioni e rivelazioni.

Un arrivo regale che sconvolge La Promessa. Un evento inaspettato manda in subbuglio la vita quotidiana alla tenuta de La Promessa. Lisandro de Carvajal y Cifuentes, figura altolocata della nobiltà spagnola, duca influente e stretto collaboratore del re Alfonso XIII, fa il suo ingresso tra le mura del palazzo. La sua presenza non è frutto del caso: l'aria si carica immediatamente di tensione e sospetti. La famiglia Luján si mette subito all'opera per dare il meglio di sé e presentarsi sotto la luce più impeccabile.

